Движение крупнейшего в мире айсберга вызвало опасения у ученых

Самый крупный айсберг на Земле, известный как A23а, движется к удаленному британскому острову Южная Георгия, что вызывает серьезную озабоченность среди ученых. Этот гигантский ледяной массив в два раза превышает размеры Большого Лондона и весит более одного триллиона тонн, сообщил телеканал CNN.

Айсберг находится всего в 173 милях от Южной Георгии, которая является важным местом обитания для множества животных. A23а образовался в 1986 году, когда откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде.

Больше тридцати лет он оставался в морских водах Уэдделла и только в 2020 году начал движение на север. В прошлом году он застрял в так называемой колонне Тейлора, но в конце 2024 года снова стал подвижным.

При приближении к теплым водам к северу от Антарктики его ледники начали разрушаться, но современные спутниковые данные показывают, что он все еще сравним по размеру с графством Корнуолл.

Существует реальная угроза для местной фауны, если A23а столкнется с островом, как это уже случилось с айсбергом A38 в 2004 году, что привело к гибели пингвинят и тюленят.

Ученые и моряки по всему миру внимательно наблюдают за передвижением A23а, полагая, что он может расколоться на меньшие части, которые будут оставаться в районе Южной Георгии долгое время, образуя так называемый «айсберговый город».

Ранее сообщалось, что африканский континент расколется быстрее, чем предполагалось.