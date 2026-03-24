«Двойной щит» для кожи: российские ученые нашли способ защитить от солнца без вреда

Долгое время производители солнцезащитных средств вынуждены были выбирать: либо максимальная защита от ультрафиолета, либо безопасность для кожи. Российские ученые, возможно, положили конец этому компромиссу — они создали уникальный материал, который сохраняет эффективность SPF-фильтров, одновременно нейтрализуя их потенциальные риски, передает REGIONS .

Как это работает

В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН совершили прорыв, который может изменить рынок солнцезащитной косметики. Ученые из Лаборатории тераностики и ядерной медицины разработали материал, способный сделать SPF-средства одновременно мощными и абсолютно безопасными — все благодаря наночастицам ортофосфата церия.

Старший научный сотрудник лаборатории Ирина Савинцева пояснила, что ученые искали способ сохранить защитные свойства фильтров, одновременно устранив потенциальные угрозы для клеток. Решение пришло, когда они решили «экранировать» активные частицы диоксида титана.

Исследователи предложили инновационный подход: покрыть частицы диоксида титана защитной оболочкой из нанокристаллов ортофосфата церия. Испытания на живых клетках показали поразительный результат: солнцезащитные свойства материала полностью сохранились, а наночастицы церия надежно блокировали возможное негативное влияние титана на клетки.

Двойной щит для кожи

По сути, новый гибридный материал создает «двойной щит»: сначала отражает ультрафиолетовые лучи, а затем предотвращает возможный вред от самих фильтров. Это открывает путь к созданию SPF-продуктов нового поколения — интеллектуальной защиты, которая бережет кожу и от солнца, и от побочных эффектов косметики.

Церий идет в медицину

Но потенциал церия не ограничивается солнцезащитной индустрией. В лаборатории уже несколько лет исследуют уникальные свойства этого элемента. Как отметила Ирина Савинцева, церий демонстрирует огромный потенциал в медицине.

На основе его соединений ученые разрабатывают более безопасные контрастные агенты для МРТ, которые помогут улучшить качество диагностики без вреда для организма. Кроме того, создаются наноструктуры, защищающие здоровые ткани при лучевой терапии онкологических заболеваний.

Исследовательница подчеркнула, что каждый шаг в изучении церия открывает новые горизонты, а цель ученых — создавать технологии, которые будут работать на благо человека без компромиссов между эффективностью и безопасностью.

Прорыв в области солнцезащитной косметики может стать лишь первым шагом на пути к широкому применению церия в медицине.

