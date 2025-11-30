Ученые победили похмелье: создан напиток мечты для любителей пива

Специалисты Уральского федерального университета разработали рецепт пива, которое, по их данным, не приводит к тяжелым симптомам похмелья. В основу напитка легли растительные экстракты и витаминно-минеральные добавки, снижающие интоксикацию, передает rznonline.

Ключевыми компонентами стали экстракты корней кудзу и водоросли хлорелла, известные способностью ускорять выведение алкоголя из организма. Ученые утверждают, что такая рецептура минимизирует утреннее недомогание после употребления напитка.

Помимо этого, состав обогащен витаминами и минералами с антиоксидантными свойствами. Исследователи позиционируют продукт как более безопасный для здоровья при умеренном потреблении.

Разработка может положить начало новому сегменту в пищевой промышленности, сочетающему традиционное пивоварение с принципами функционального питания. Технология направлена на снижение нагрузки на печень и сердечно-сосудистую систему.

