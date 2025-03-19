Экипаж Crew Dragon с россиянином Горбуновым завершил космическую миссию

Агентство NASA сообщило , что аппарат Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Александр Горбунов, совершил успешную посадку в водах Мексиканского залива неподалеку от города Таллахасси, штат Флорида.

Там уточнили, что вместе с Горбуновым на Землю вернулись астронавты NASA Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

Продолжительность космической миссии Горбунова и Хейга составила 171 день, в то время как Уильямс и Уилмор провели на орбите 286 дней.

Эвакуационное судно, принадлежащее компании SpaceX, создателю Crew Dragon, прибыло к месту посадки для подъема корабля с экипажем на борт.

После первичного медицинского осмотра космонавты будут доставлены вертолетом в Космический центр NASA, расположенный в Хьюстоне, сообщили в агентстве.

Ранее Трамп заявил, что Байден «позорно» забыл о застрявших на МКС астронавтах.