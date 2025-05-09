Экологи предупредили о наличии химикатов во всей питьевой воде

По всему миру экологи бьют тревогу: в питьевой воде выявлены PFAS, группа синтетических химических соединений. Они включают в себя тысячи пер- и полифторалкильных веществ, используются в промышленности около столетия благодаря своим водо- и жироотталкивающим свойствам и высокой устойчивости, пишет ИА «Кулик».

Эти вещества повсеместно встречаются в повседневных товарах: от упаковочных материалов до красок, пластика, текстиля и косметики. Проблема в том, что при утилизации PFAS не разрушаются ни при сжигании, ни под воздействием микроорганизмов.

В результате, они загрязняют почву и водные ресурсы, а также распространяются по воздуху. Анализы показывают, что PFAS присутствуют в водопроводной, речной, морской воде и даже в атмосфере.

Согласно исследованиям, молекулы десяти различных перфторированных органических соединений (PFAS) обнаружены в 99% проб водопроводной воды в Китае и Великобритании, а также в 63% образцов бутилированной воды, взятых из 15 разных стран.

Существуют доказательства того, что PFAS накапливаются в организмах, вызывая различные заболевания, включая нарушения в работе щитовидной железы и репродуктивной системы, а также повышая риск развития раковых опухолей.

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