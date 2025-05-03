Пыль из Сахары сильно помешала солнечной энергетике Европы

Европейские страны активно внедряют солнечную энергетику, стремясь к снижению выбросов и укреплению энергетической независимости. Однако существует проблема, долгое время остававшаяся в тени: пыль из Сахары.

Как пишет портал innovanews.ru, новое исследование, представленное на ассамблее Европейского союза геонаук (EGU25), указывает на то, что тонны песка, приносимые ветром из Северной Африки, не только уменьшают эффективность солнечных батарей, но и затрудняют точное прогнозирование объемов генерируемой энергии.

Группа ученых во главе с Дьердем Варгой из Венгрии совместно с европейскими коллегами изучила данные, собранные в период с 2019 по 2023 год в Центральной (Венгрия) и Южной Европе (Португалия, Испания, Франция, Италия, Греция).

Результаты показали, что пыль рассеивает и поглощает солнечный свет, тем самым уменьшая количество энергии, достигающей панелей. В некоторых случаях, она даже способствует усилению облачности, что еще больше снижает эффективность работы солнечных электростанций.

Современные методы прогнозирования, основанные на усредненных данных об аэрозолях в атмосфере, оказываются неточными во время пылевых бурь. Ученые предлагают использовать актуальные данные о концентрации пыли и учитывать ее влияние на образование облаков для повышения точности прогнозов.

По словам Варги, необходимы динамические модели, учитывающие как погодные условия, так и состав атмосферы. В противном случае, нестабильность в энергосистеме будет увеличиваться пропорционально росту доли солнечной энергии.

Кроме того, осаждающийся на панелях песок царапает их поверхность и ускоряет износ, что приводит к увеличению затрат на обслуживание. Исследование было поддержано Венгерской академией наук и ЕС в рамках программ по устойчивому развитию.

Этот анализ имеет важное значение по нескольким причинам: точность прогнозов, экономическая целесообразность, технологическое развитие и стратегическое планирование.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение света в Европе поставило энергетиков в тупик.