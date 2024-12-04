Эксперт Колтовской: озаривший небо над Якутией астероид не опасен

Жители Якутии 4 декабря (в 1:15 по местному времени) стали свидетелями захватывающего, но совершенно безопасного зрелища: в атмосфере сгорел небольшой астероид C0WEPC5.

Как рассказал ТАСС Игорь Колтовской, доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института (ФТИ) Северо-Восточного федерального университета, предсказанное учеными падение космического тела не принесло ни малейшего вреда ни природе, ни людям.

Астероид, осветивший небо над Олекминским, Ленским и Сунтарским районами, сгорел на высоте около 100 км. Ясная погода позволила многим жителям запечатлеть это редкое событие на видео. Несмотря на предварительную готовность МЧС России, никаких чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было.

Ранее сотрудник РАН Гроховский назвал упавший в Якутии астероид уникальным.