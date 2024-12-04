Сотрудник РАН Гроховский назвал упавший в Якутии астероид уникальным

Ученые зафиксировали траекторию упавшего астероида в Якутии, что является исключительным событием, сообщил «Известиям» профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский, член комитета по метеоритам РАН.

По словам Гроховского, из-за небольших размеров астероида в кратере вряд ли удастся обнаружить его остатки.

Напомним, во вторник, 3 декабря, в Якутии произошло падение астероида. Он вошел в атмосферу над Ленском в 19:14 по московскому времени.

Европейское космическое агентство (ЕКА) определило диаметр небесного тела в 70 см, в то время как ученые из Урала прогнозировали, что размер астероида составит около одного метра в диаметре. Местные жители продолжают делиться в соцсетях и пабликах кадрами падения астероида.