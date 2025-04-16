Эксперт Лужбина назвала преимущества естественного интеллекта над искусственным

По словам бизнес-консультанта Наталии Лужбиной, новые технологии должны помогать управленцам, а не заменять компетенции. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что с появлением новой технологии все стремятся ее хватать и распространять, забывая, что технология является не подменой компетенций, а всего лишь помощником, в том числе, искусственный интеллект не отменяет естественного.

По мнению эксперта, технология должна быть инструментом в руках грамотного управленца.

Ранее эксперт Горный назвал места и сроки возможной замены ИИ человека.