Эксперт Лужбина назвала преимущества естественного интеллекта над искусственным
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По словам бизнес-консультанта Наталии Лужбиной, новые технологии должны помогать управленцам, а не заменять компетенции. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она добавила, что с появлением новой технологии все стремятся ее хватать и распространять, забывая, что технология является не подменой компетенций, а всего лишь помощником, в том числе, искусственный интеллект не отменяет естественного.
По мнению эксперта, технология должна быть инструментом в руках грамотного управленца.
Ранее эксперт Горный назвал места и сроки возможной замены ИИ человека.