Кристаллы селеногаллата бария (BGSe), открытые китайскими учеными в 2010 году, обладают выдающимися нелинейно-оптическими свойствами, но их практическое применение долгое время сдерживалось невозможностью создания крупных и качественных образцов. На фоне активной китайской программы разработки оружия направленной энергии и растущего внимания к противоспутниковым технологиям, ученым удалось совершить прорыв, вырастив рекордный монокристалл BGSe диаметром 60 мм – ключевой компонент для создания мощных лазеров наземного базирования, способных поражать орбитальные цели. Профессор РАН Артем Оганов дал оценку данной технологии. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, этот успех – прямое следствие масштабной государственной поддержки науки в Китае. BGSe открывает путь не только к новым военным системам, но и к множеству гражданских применений благодаря своим уникальным оптическим свойствам. Ситуация контрастирует с Россией, где аналогичные исследования (включая работу с похожими методами роста кристаллов из расплава) были свернуты как «ненужные», а дорогостоящее оборудование даже утилизировали.

Эксперт подчеркнул, что выращивание рекордного кристалла BGSe служит наглядным примером того, как целевое финансирование фундаментальных и прикладных разработок быстро приводит к технологическим суверенитетам и прорывам двойного назначения, в то время как отказ от поддержки перспективных направлений, как в российском случае, означает утрату критических компетенций и отставание.

Ранее сообщалось, что китайские ученые обнаружили самый масштабный по продолжительности период жаркой погоды в мире.