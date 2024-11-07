Эксперт Панов раскрыл особенности эксперимента по подключению мозга к нейросети

Отечественные ученые первыми в мире подключили мозг крысы к нейросети. Гендиректор биотех-лаборатории Neiry Александр Панов раскрыл особенности данного эксперимента. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, изначально планировалось протестировать работу инвазивной электроники, то есть непосредственно электроды, имплантируемые в мозг. При соединении мозга крысы с ИИ и появилась возможность устно задавать ей вопросы любого типа. В свою очередь нейросеть подсказывала животному, на какую кнопку на клавиатуре нужно нажать.

Эксперт отметил, что в перспективе это можно станет применять и с человеком. В связи с чем сегодняшней задачей является движение к тому, чтобы научиться работать не только с лабораторными крысами, а также и с животными, больше напоминающих людей с точки зрения строения мозга.

По ее мнению, данный эксперимент предполагал тренировку в сторону здоровых людей, тем не менее имеются разные элементы данной технологии, помогающие людям улучшить здоровье.

Ранее сообщалось, что в МГУ создали нейросеть с «долговременной» человеческой памятью.