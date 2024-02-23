Эксперт Пульбере рассказал, как мужчинам стабилизировать уровень тестостерона

Профессор кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения России Сергей Пульбере рассказал, как мужчинам стабилизировать уровень тестостерона в крови.

В интервью РИА Новости Пульбере объяснил, что гормон тестостерон помогает легче переносить физические нагрузки. Чтобы его уровня в крови хватало, сильному полу необходимо отказаться от вредных привычек.

«Чтобы нормализовать уровень тестостерона, важно избегать вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем. Токсичные вещества угнетают выработку тестостерона», — сказал Пульбере.

Эксперт рассказал, что мужчины, которые любят пиво, как правило, обладают низким либидо. Их настроение, по словам Пульбере, часто меняется.

Пульбере объяснил, что тестостерон дает мужчинам мотивацию, позволяет быть более стрессоустойчивым. Эксперт отметил, что те, кто часто занимаются спортом, как правило, имеют высокий и стабильный уровень этого гормона.

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