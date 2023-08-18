«Есть вероятность ошибки»: выяснилось, когда искусственный интеллект сможет проводить сложные хирургические операции

Спектр применения искусственного интеллекта растет с каждым днем. Нейросети используются в том числе и в медицине, но лишь поверхностно. В беседе с основателем компании MINDSMITH Русланом Юсуфовым наш журналист выяснил, когда же ИИ сможет проводить хирургические операции.

По мнению эксперта, ждать развития нейросетей до необходимого уровня придется годы. Причем действовать без вмешательства человека они все равно не будут.

«У любой нейросети есть вероятность ошибки, связанная чаще всего с тем, как она обучалась и на каком объеме данных. Кроме того, существуют сложные контекстуальные задачи или нетривиальные операции, в которых у нейросетей могут быть проблемы. Скорее всего, даже когда ИИ будет способен полностью провести хирургическую операцию, к нему будет приставляться хирург, наблюдающий за его работой и корректирующий нейросеть в случае неполадки», — признал футуролог в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако это не значит, что участвовать в сложных хирургических вмешательствах искусственный интеллект не способен. Уже сейчас он применяется отдельными специалистами в медицинской отрасли.

«Существуют модели, которые помогают хирургам проводить лапароскопии, анализировать снимки тканей в реальном времени. Операции на сердце с помощью роботов проводятся уже достаточно давно. А американский стартап Augmedics сейчас разрабатывает платформу дополненной реальности, которая позволит хирургам лучше видеть сквозь ткани. Для обработки изображений в ней используются как раз нейросети», — отметил эксперт.

ИИ в медицинских отраслях требует огромных объемов данных о пациентах, и разработать полностью автономного хирурга-робота будет крайне проблематично.

Также, по словам Юсуфова, затруднительным представляется разработка ИИ, который не будет ошибаться и будет способен справиться с неожиданными новыми вводными в ходе операции. Когда эта проблема будет решена, нейросети смогут проводить сложные вмешательства самостоятельно.

Ранее программист рассказал, когда нейросети смогут мыслить по-человечески.