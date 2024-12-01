Европа отказалась сотрудничать с Россией и Белоруссией в области ядерных исследований

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) объявила о прекращении сотрудничества с научно-исследовательскими институтами в России и Белоруссии. Совместные исследования прекращены с 30 ноября. Об этом сообщает портал Swissinfo.

Такое решение ЦЕРН затронуло около 350 научных сотрудников, связанных с этими институтами.

За отказ сотрудничества с Россией и Белоруссией в декабре 2023 года проголосовали 24 страны-участницы ЦЕРН.

ЦЕРН представляет собой крупнейший в мире центр фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц. Он располагается у границы Швейцарии и Франции недалеко от Женевы.

Штат сотрудников организации насчитывает три тысячи человек.

Эксперименты проводят более 17 тысяч ученых из 110 стран. Но многие из них принимают участие из лабораторий институтов, расположенных в других странах.

Ранее сообщалось о том, что Швейцарский сенатор Поджиа отверг вступление страны в НАТО.