Европейские ученые предупредили о стремительном угасании функций почек после ковида

Научный журнал JAMA Network Open опубликовал исследование европейских специалистов, которые нашли подтверждение губительного влияния коронавируса на функции почек. По их данным, ковид опаснее многих известных инфекций и пневмонии.

Медики под руководством профессора Каролинского из института Хуана-Хесуса Карреро изучили влияние коронавируса в рамках проекта SCREAM, в котором с 2006 года участвуют 1,3 млн жителей Стокгольма. Цель исследований — постоянный мониторинг состояния почек, в том числе после перенесенных инфекций.

С начала пандемии коронавируса ученые собрали данные 134 тысяч человек. При сравнении и анализе всех собранных сведений пришли к выводу, что ковид серьезно ударяет по здоровью почек, причем сильнее на 47%, чем другие легочные инфекции или пневмония. У пациентов наблюдалось ухудшение функций органа, плохая клубочковая фильтрация.

«Ключевой индикатор развития хронической почечной недостаточности, начала ежегодно снижаться на четыре миллилитра в минуту. Это значительно выше, чем при заражении пневмонией (2,4 мл/мин), что говорит о необходимости ведения тщательных наблюдений за здоровьем почек у тех пациентов, которые перенесли ковид», — объяснили авторы исследования.

Таким образом установили, что после перенесенного коронавируса важно следить за состоянием почек еще несколько лет минимум. Многие сталкивались с осложнениями спустя два года. Кроме того, исследования показали, что люди с болезнями почек и почечной недостаточности находятся в зоне риска.

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