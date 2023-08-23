Финансирование и амбиции: почему рухнула «Луна-25»

Станция «Луна-25» потерпела крушение. По результатам предварительного анализа, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и рухнул на поверхность Луны. Об этом сообщил «Роскосмос».

«Луна-25» стала первой почти за полвека отечественной экспедицией на Луну, однако даже длительная подготовка к запуску не помогла провести миссию успешно. Рассказываем, с чем связано фиаско.

Чем привлекателен спутник?

Космические компании заинтересовались Луной в 2009 году, когда специальный прибор космического агентства НАСА на борту индийского зонда «Чандраян» обнаружил воду на поверхности естественного спутника нашей планеты.

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В том же году другой зонд НАСА обнаружил лед на южном полюсе Луны. По мнению экспертов, лунная вода поможет узнать, какие кометы и астероиды, оставившие кратеры на поверхности спутника, падали на Землю, и какие внеземные элементы помогли сформировать современные океаны.

Наличие воды на Луне также открывает возможности для добычи полезных ископаемых. Возможно, даже ранее неизвестных, которые лежат на большой глубине лунного грунта.

В причинах разберутся

Следует отметить, что российская станция — не первая, которая потерпела крушение на поверхности Луны. Ранее здесь совершали жесткие посадки индийские космические миссии «Чандраян-1» и «Чандраян-2» в 2009 и 2019 годах соответственно. И только сегодня станция «Чандраян-3» успешно приземлилась на поверхность Луны.

Также запланированы запуски космических миссий от США и Китая, причем американский проект имеет гораздо большее финансирование.

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Точную причину падения «Луны-25» еще только предстоит выяснить. По сообщению «Роскосмоса», этим займется специальная межведомственная комиссия. Однако эксперты связывают провал с недостаточным финансированием проекта и чрезмерно амбициозным подходом.

Несмотря на то, что на «Луну-25» было потрачено 130 млн долларов, этой суммы оказалось недостаточно, чтобы произвести успешный запуск. На аналогичные проекты НАСА тратит не менее одного млрд долларов. Не факт, что в России готовы тратить такие суммы на финансирование космических миссий, особенно в условиях санкций.

В то же время, Россия готовится запускать станции «Луна-26» и «Луна-27», которые могут приземлиться успешно с учетом прошлых ошибок.

Ранее мы рассказывали о выборе места для посадки станции «Луна-25».