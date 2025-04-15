В Китае при загадочных обстоятельствах умерли ведущие ученые в области искусственного интеллекта

Несколько ведущих китайских ученых в области искусственного интеллекта, работавших в медицине и обороне, умерли в расцвете карьеры, причины смерти остаются неясными.

Китайская газета South China Morning Post опубликовала список ученых, внезапно скончавшихся в последние годы при загадочных или не до конца объясненных обстоятельствах. Речь идет о специалистах, внесших весомый вклад в развитие искусственного интеллекта в стратегических сферах — от медицины до обороны.

Среди них Сун Цзянь, 45-летний эксперт по компьютерному зрению из компании Megvii, и Фэн Янхэ, 38-летний специалист по ИИ в военных разработках, погибший в 2023 году при выполнении задания. В том же году ушел из жизни 55-летний Тан Сяооу, основатель компании SenseTime, официальная причина смерти — неуточненная болезнь. В 2024 году скончался 40-летний Хэ Чжи из Yidu Tech, занимавшийся ИИ в медицине. Причиной названа горная болезнь.

Издание указывает, что все погибшие находились на пике своей карьеры, а конкуренция в индустрии становится все более напряженной. Специалисты не исключают, что психологическое и моральное давление в сфере ИИ может играть не последнюю роль в таких трагедиях. Однако сторонники теории заговоров считают, что смерть молодых специалистов могла быть не случайной.

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