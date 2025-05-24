Французская Gouach представила инновационный аккумулятор для электросамокатов
В июне выйдут «вечные» аккумуляторы для электросамокатов от французской Gouach
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Французская компания Gouach представила инновационную разработку для электросамокатов — аккумулятор Infinite Battery, конструкция которого предусматривает замену только вышедших из строя элементов, исключая необходимость полной замены батареи. Ожидается, что устройство станет доступно уже в июне.
Аккумулятор предлагается в двух вариантах напряжения — 36 V и 48 V. Специализированное приложение обеспечивает совместимость с различными моделями транспортных средств. Варианты крепления варьируются: от установки на место штатного аккумулятора до монтажа на багажник или раму велосипеда.
Ключевой задачей для Gouach стала интеграция аккумулятора с моторами Bosch, коммуникация с которыми защищена сложным шифрованием. После интенсивной работы инженерам удалось решить эту проблему.
Компания уже привлекла свыше $3,5 млн инвестиций, а также более $220 тыс. через платформы краудфандинга. Запуск производства запланирован на ближайшее время, первые поставки в Европу ожидаются в июне, после чего продукт станет доступен и на других рынках.
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья прокатились на арендованных электросамокатах более 4 млн раз.