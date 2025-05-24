Французская Gouach представила инновационный аккумулятор для электросамокатов

Французская компания Gouach представила инновационную разработку для электросамокатов — аккумулятор Infinite Battery, конструкция которого предусматривает замену только вышедших из строя элементов, исключая необходимость полной замены батареи. Ожидается, что устройство станет доступно уже в июне.

Аккумулятор предлагается в двух вариантах напряжения — 36 V и 48 V. Специализированное приложение обеспечивает совместимость с различными моделями транспортных средств. Варианты крепления варьируются: от установки на место штатного аккумулятора до монтажа на багажник или раму велосипеда.

Ключевой задачей для Gouach стала интеграция аккумулятора с моторами Bosch, коммуникация с которыми защищена сложным шифрованием. После интенсивной работы инженерам удалось решить эту проблему.

Компания уже привлекла свыше $3,5 млн инвестиций, а также более $220 тыс. через платформы краудфандинга. Запуск производства запланирован на ближайшее время, первые поставки в Европу ожидаются в июне, после чего продукт станет доступен и на других рынках.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья прокатились на арендованных электросамокатах более 4 млн раз.