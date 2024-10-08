Футуролог Кононов перечислил принципы необходимости развития нейросетей для человечества

По словам футуролога Александра Кононова, технологии искусственного интеллекта способны помочь человечеству справиться с широким рядом угроз – от заболеваний до опасностей открытого космоса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что человечество живет в катастрофически нестабильных средах, каждая из которых имеет множество угроз и задач, требующих решения, а справиться с ними за счет человеческого разума получается далеко не всегда.

По мнению эксперта, нейросети позволят человечеству справиться с проблемами, с которыми сам людской разум справиться не в состоянии на фоне естественных ограничений и дефицита интеллектуальных ресурсов. Тем не менее искусственный интеллект не станет панацеей, автоматически решающей все проблемы. При этом даст возможность моделировать имеющиеся угрозы, подбирать решения к ним или хотя бы брать их под контроль.

Он уточнил, что ключевой трудностью на пути развития искусственного интеллекта является человеческий фактор. Так, история знает события, когда использование изначально безопасных технологических новшеств приводило к катастрофам из-за того, что ответственные за безопасность люди умалчивали о рисках и скрывали их, испытывая страх за свою карьеру и капиталы.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект будут применять в Подмосковье при оказании госуслуг в сфере транспорта.