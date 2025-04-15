Футуролог Кононов пояснил, почему для человеческой цивилизации не важно существование инопланетян

Периодически вниманию общественности предстают очередные свидетельства существования инопланетных цивилизаций. Однако подтвердить или опровергнуть это попросту невозможно. По словам футуролога Александра Кононова, существуют инопланетяне или нет — не столь важно для человеческой цивилизации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что вероятность того, что где-то на иных планетах есть разумная жизнь, почти равна нулю. Тем не менее даже если допустить наличие внеземных цивилизаций во Вселенной, это не оказывает никакого влияния на те задачи, которые человечество должно поставить перед собой для своего выживания.

По мнению эксперта, в целом инопланетян почти наверняка не существует, и, соответственно, шансы на контакт с ними у человечества мизерны, поэтому необходимости в гипотезе о внеземных цивилизациях нет. В свою очередь человечеству нужно стремиться к обеспечению своей цивилизационной безопасности — защите от бесчисленных климатических, сейсмических, космических и человекотворных угроз.

Он подчеркнул, что во многих философских и религиозных текстах содержится идея о том, что конец человеческой цивилизации неизбежен, тем не менее подобная точка зрения губительна, так как она задает неправильную ориентацию. Земляне как разумный вид должны поставить перед собой задачу по достижению своей неуничтожимости и могущества, то есть способности не стать жертвой. Однако для этого им придется также расселиться по космосу, так как существование на одной планете ставит цивилизацию в уязвимое положение.

Ранее сообщалось, что на пляже в Мексике обнаружено живое морское чудовище.