Специалисты провели масштабное исследование хронотипов среди народов России, проанализировав более 166 тыс. геномов. Результаты показали существенные различия в склонности к раннему или позднему режиму сна у разных этнических групп, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты компании Genotek.

Исследование выявило, что различия между народами отражают особенности генетического фона, сложившиеся под влиянием исторических и культурных факторов. Отмечается, что биоритмы человека формируются совместным действием генетики и условий окружающей среды.

Ключевую роль в определении внутренних ритмов играет ген PER3 (Period Circadian Regulator 3), который участвует в регуляции циркадных ритмов организма.

Согласно полученным данным, наибольшее количество людей с генетической предрасположенностью к позднему засыпанию оказалось среди чеченцев — 30,8%. На втором и третьем местах расположились ашкеназские евреи (28,63%) и армяне (26,08%).

Наименьшая склонность к образу жизни «сов» обнаружилась у азербайджанцев (12,21%), казахов (12,69%) и корейцев (13%).

Исследование подтвердило, что «жаворонки» предпочитают рано вставать и ложиться, их максимальная активность приходится на утренние и дневные часы, в то время как «совы» проявляют наибольшую продуктивность в вечернее и ночное время.

