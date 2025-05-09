Геологи обнаружили гигантские деформации в недрах Земли

Поверхность планеты состоит из литосферных плит, напоминающих элементы головоломки. Океанические плиты отличаются большей толщиной, чем континентальные. Под воздействием движения мантии, расположенной под ними, эти плиты постоянно смещаются, при этом одна может заходить под другую.

Этот процесс известен как субдукция. Опустившиеся в мантию фрагменты плит трансформируются в аморфные скопления более плотного вещества.

Остатки древних плит, ушедших под поверхность миллионы лет назад, обнаруживаются и изучаются геологами посредством анализа землетрясений. Скорость прохождения сейсмических волн меняется в зависимости от плотности, температуры и минерального состава среды.

Логично предположить, что все «захороненные» древние плиты располагаются вблизи зон субдукции, не успевая значительно сместиться до момента, когда они растворятся в массе мантии.

Однако результаты исследований, опубликованные в Scientific Reports учеными из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Калифорнийского технологического института, свидетельствуют об ином. Исследование основывалось на анализе сейсмических волн.

Выявлено, что под Тихоокеанской плитой, на глубине около тысячи километров, почти повсеместно встречаются гигантские структуры. Вероятность того, что они являются остатками тектонических плит, погрузившихся в процессе субдукции, невелика.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в недрах Земли существа весом в 20 млрд тонн.