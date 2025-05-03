Ученые раскрыли, что на самом деле скрывается в недрах Земли

Более двухсот ученых из полусотни стран в рамках проекта Deep Carbon Observatory пришли к выводу о существовании доселе неизвестной экосистемы в глубинах нашей планеты. Этот уникальный подземный мир населен живыми организмами, общая биомасса которых может значительно превосходить вес всего человечества, пишет газета The Guardian.

Предварительные расчеты показывают, что вес этих загадочных существ колеблется в пределах 15-23 млрд тонн, а их суммарный объем может достигать 2 млрд куб. км.

Речь идет не о крупных животных, а о микроскопических созданиях — микробах, бактериях и других мельчайших организмах. Иногда среди них встречаются и более крупные виды, например нематоды. Эти открытия были сделаны на глубине до 5 км.

Приблизительно 70% этих подземных обитателей встречаются и на поверхности Земли. Однако в недрах они демонстрируют иное поведение и развиваются по-своему, в полной изоляции от солнечного света.

Ранее сообщалось, что палеонтологи нашли следы доисторического ложного саблезубого кота в Орегоне.