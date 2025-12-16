Геологи обнаружили в Самарской области уникальные отложения Юрского периода

Геологи совершили важное открытие в Самарской области, обнаружив ранее неизвестное местонахождение горных пород, чей возраст оценивается примерно в 150 млн лет. Как сообщил RG.RU, уникальное геологическое обнажение было найдено в окрестностях поселка Поповка недалеко от Сызрани.

Исследованные отложения относятся к верхней части кимериджского яруса Юрского периода. Специалисты вскрыли характерные для этого временного слоя темно-серые глины, что представляет значительную ценность для палеонтологии.

Как пояснил старший преподаватель кафедры геологии Самарского политеха Владимир Моров, во время полевых работ ученые обратили внимание на нетипичные для данной местности окаменелости аммонитов. Часть находок была отправлена на экспертизу в Геологический институт РАН в Москве.

Столичные эксперты подтвердили догадку самарских коллег: в Поповке были обнаружены пограничные отложения двух ярусов – глобально распространенного кимериджского и волжского региояруса, следы которого находят лишь на дне бывшего Бореального океана, предка современного Северного Ледовитого. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на геологическую историю региона.

Ранее сообщалось, что подземные микробы активизировались после землетрясения в Йеллоустоне.