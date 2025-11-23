Геологическая аномалия раскрыта: таинственные «мантийные волны» перекраивают карту Земли

Международная группа ученых совершила прорыв в понимании фундаментальных геологических процессов, предложив новое объяснение многовековой загадке океанического вулканизма. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, причина наличия континентального материала в удаленных океанических островах кроется в процессе медленного отслаивания нижних слоев континентов.

Моделирование и химический анализ, проведенные специалистами из Университета Саутгемптона и Потсдамского университета, показали, что когда континентальные плиты расходятся, горячая верхняя мантия размывает их у самого основания.

Этот процесс запускает так называемые «мантийные волны» — медленные катящиеся нестабильности на глубине 150-200 км, которые отрывают фрагменты континентальной коры и разносят их на тысячи километров, обогащая океаническую мантию.

Как пояснил ведущий автор исследования Томас Гернон, геологи десятилетиями знали о странной «загрязненности» некоторых участков океанической мантии, но не могли найти адекватного объяснения. Ранее предполагалось, что перенос материала происходит через субдукцию или мантийные плюмы, однако эти теории не объясняли всех наблюдаемых аномалий.

Соавтор работы Саша Брюн добавил, что мантия продолжает ощущать последствия распада континентов долгое время после их фактического разделения, а система продолжает переносить обогащенный материал даже после образования нового океанического бассейна.

Дополнительным подтверждением теории стала подводная вулканическая цепь в Индийском океане, сформировавшаяся после распада Гондваны. Отсутствие признаков мантийных плюмов и постепенное снижение вулканической активности в этом регионе полностью соответствуют предложенной модели.

Исследователи также отметили, что открытые ими мантийные волны могут объяснять и другие геологические феномены — от извержений алмазоносной магмы до формирования крупнейших топографических особенностей планеты.

