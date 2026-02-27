Гипотеза о «пьяной обезьяне» объяснила тягу к алкоголю

Еще в 2000-м году биолог Роберт Дадли отмечал, что тяга людей к спиртному заложена в нас эволюцией: наши далекие предки питались ферментированными (забродившими) фруктами. Этанол, содержащийся в перезрелых плодах, служил для животных сигналом о спелости и питательности — такие фрукты содержат больше калорий и полезных веществ.

Первые прямые доказательства этой гипотезы были получены в 2022 году, когда в моче паукообразных обезьян нашли метаболиты этилового спирта. А в 2025 году ученые обнаружили у шимпанзе в Уганде этилглюкуронид — маркер употребления алкоголя, эквивалентный дозам, которые человек получает при распитии спиртных напитков.

Почему же наши предки не просто ели забродившие фрукты, но и выработали к ним устойчивость? Ученые объясняют: у приматов произошла мутация в гене, позволяющая эффективно расщеплять этанол. В результате люди усваивают спирт в 40 раз быстрее и эффективнее, чем большинство других млекопитающих. Это давало эволюционное преимущество в виде возможности есть более калорийную пищу без риска отравления.

Однако ученые подчеркивают: пока нет строгих доказательств того, что приматы намеренно ищут плоды с высоким содержанием этанола. Следующая экспедиция в Уганду должна выяснить, как алкоголь влияет на поведение и здоровье диких шимпанзе. Исследователи хотят понять, является ли тяга к спиртному случайным побочным эффектом или действительно важным эволюционным приобретением.

В современном мире то, что когда-то помогало выживать, стало причиной массовой зависимости. Наша генетическая память до сих пор подталкивает нас к поиску «спелых плодов», но теперь это бутылка пива или бокал вина. Так что, возможно, алкоголизм — это не просто вредная привычка, а глубоко укоренившееся эволюционное наследие.

