Глава «Роскосмоса» Баканов встретится с руководством NASA в США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отправится в США для встречи с руководством NASA. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Он отметил, что переговоры пройдут во время запуска пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon, в составе экипажа которого будет российский космонавт Олег Платонов. Это произойдет 31 июля.

Баканов отметил, что совместные проекты, такие как Международная космическая станция (МКС) и перекрестные полеты, остаются приоритетными и для России, и для США.

По его словам, недавний запуск «Союза» с Байконура с двумя российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким вместе с астронавтом NASA Джонатаном Кимом стал еще одним примером этого взаимодействия.

«И потом с мыса Канаверал из Флориды на (ракете) Falcon и (корабле) Dragon запускаются два американских астронавта и наш российский космонавт. Мы как раз приглашены на этот запуск, и проведем ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между "Роскосмосом" и НАСА», — отметил Баканов.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость диалога между «Роскосмосом» и NASA для развития мировой космонавтики, а также отмечал успехи двух стран в этом направлении.

Ранее Роскосмос» сообщил об успешном запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.