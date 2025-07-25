Россия успешно запустила ракету-носитель с двумя гелиогеофизическими аппаратами

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с уникальным набором полезной нагрузки успешно стартовала с космодрома Восточный, сообщили в государственной корпорации «Роскосмос». Отмечается, что через 9,5 минуты после запуска головная часть с разгонным блоком «Фрегат» штатно отделилась от третьей ступени, взяв курс на солнечно-синхронную орбиту.

Главной задачей миссии стал вывод пары гелиогеофизических аппаратов «Ионосфера-М» № 3 и № 4, которые займутся изучением ионосферы Земли и солнечно-земных связей.

Как отметили в космической корпорации, особенностью этого запуска стало рекордное количество попутных спутников — 18 малых космических аппаратов, среди которых выделяется телекоммуникационный спутник Nahid-2, созданный иранскими специалистами.

Российская компания «Геоскан» также отправила на орбиту девять своих аппаратов. Весь этот космический «десант» будет выполнять широкий спектр задач — от мониторинга земной поверхности и отслеживания судов до экспериментов с радиолинией «космос-Земля» и испытаний новых технологий управления малыми спутниками.

Этот запуск продолжает серию успешных стартов с Восточного — ранее ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-31» с 2,6 тонны грузов для Международной космической станции (МКС).

Ранее Роскосмос показал с орбиты циклон, побивший 146-летний рекорд осадков в Москве.