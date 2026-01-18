Графеновая технология позволит диагностировать Альцгеймер за полчаса

Исследователи из Чешского института передовых технологий и исследований (CATRIN) представили новую методику анализа крови, позволяющую выявлять признаки болезни Альцгеймера на самых ранних этапах. В основе разработки лежит применение ультратонкого графенового материала. Информация о проекте под названием 2D-BioPAD опубликована на сайте университета.

Ключевым элементом технологии стал графен — одноатомный слой углерода, обладающий высокой электрической проводимостью и чувствительностью к внешним воздействиям. При взаимодействии с белками, связанными с развитием болезни Альцгеймера, поверхность графена фиксирует микроскопические изменения проводимости. Эти колебания позволяют обнаружить биомаркеры заболевания даже в крайне малых концентрациях.

Разработанный метод рассчитан на одновременное выявление до пяти различных белков, ассоциированных с нейродегенеративными процессами. Такой подход делает возможным комплексную оценку риска заболевания на доклинических стадиях.

Создатели технологии подчеркивают, что новый тест не предназначен для полной замены магнитно-резонансной томографии или анализа спинномозговой жидкости. Его главная задача — ранний скрининг пациентов, у которых еще не проявились когнитивные нарушения. Подобные инструменты становятся особенно востребованными в связи с появлением препаратов, способных замедлять развитие болезни Альцгеймера и наиболее эффективных именно при раннем применении.

Важным преимуществом графенового анализа является скорость и доступность. В отличие от существующих лабораторных методик, новый тест может давать результат примерно за 30 минут, требует меньших затрат и потенциально подходит для использования в обычных медицинских учреждениях, включая клиники первичной помощи.

К концу 2026 года команда исследователей планирует завершить оценку точности и чувствительности разработки, сопоставив ее с уже применяемыми методами диагностики. В случае подтверждения эффективности ученые намерены перейти к этапу клинической валидации и последующему коммерческому внедрению технологии в практическое здравоохранение в ближайшие годы.

