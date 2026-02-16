Гренландия растет: ученые объяснили парадокс падения уровня моря при таянии ледников

Пока весь мир готовится к повышению уровня Мирового океана из-за таяния ледников, у берегов Гренландии наблюдается обратный процесс. Ученые Колумбийского университета объяснили этот парадокс, опубликовав результаты исследования в журнале Nature Communications.

Согласно компьютерному моделированию, уровень воды у крупнейшего острова планеты будет неуклонно снижаться на протяжении всего XXI века. В зависимости от сценария выбросов парниковых газов, к 2100 году падение составит от 0,9 метра (при низких выбросах) до 2,5 метра (при высоких).

Главная причина кроется в уникальной геологии Гренландии. Около 80% ее территории покрыто массивным ледяным щитом, толщина которого в некоторых районах достигает 1,6 километра. Эта гигантская масса льда буквально вдавливает земную кору, подобно тому, как тяжелый предмет продавливает матрас. Однако сейчас лед стремительно тает — ежегодно остров теряет примерно 200 миллиардов тонн льда.

По мере уменьшения давления ледника литосфера начинает подниматься. Береговая линия словно «растет», и воды становится относительно меньше. Этот эффект сравнивают с восстановлением пены с эффектом памяти после того, как человек встает с кровати.

Вторым важным фактором выступает гравитация. Огромный ледяной щит Гренландии обладает такой массой, что притягивает к себе океанскую воду. Когда масса льда уменьшается, ослабевает и гравитационное притяжение — вода частично «оттекает» от берегов, дополнительно снижая местный уровень моря. По оценкам исследователей, этот эффект обеспечит до 30% будущего падения уровня воды у берегов Гренландии.

Такое развитие событий создаст неожиданные проблемы для местного населения. Ученые предупреждают, что снижение уровня моря может затронуть портовую инфраструктуру, судоходные маршруты и рыболовство — основу экономики прибрежных поселений. Гавани могут обмелеть, а фьорды — превратиться в сушу, что потребует строительства новых портов.

Впрочем, есть и потенциальный плюс: падение уровня воды может способствовать стабилизации некоторых ледников в местах их выхода в океан, потенциально замедляя их таяние. Однако ученые пока не уверены, будет ли прогнозируемого падения достаточно для такого эффекта.

Исследователи подчеркивают, что любой прогноз или политика, основанные на изменении уровня моря, должны разрабатываться с учетом локальной или региональной специфики.

