Грузовик «Прогресс» МС-22 увел МКС от столкновения с космическим мусором, подняв ее орбиту на полкилометра

Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», двигатели пристыкованного к модулю «Звезда» корабля находились во включенном положении в 5:03 по мск, проработав 196 секунд.

В результате выверенного космонавтами маневра высота станции изменилась, увеличившись на около 500 метров. В настоящее время МКС находится на расстоянии 416,4 километра над Землей, отметили в «Роскосмосе».

«По данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены в 05:03 по московскому времени и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с», - уточнили в корпорации.

Ранее сообщалось, что Корабль «Союз МС-25» с представительницей Белоруссии запустят уже в 2024 году.