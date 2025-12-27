Холод без фреона: российские ученые создали холодильник на магнитных брусках, который экономит до 40% энергии

Учёные из России совершили прорыв в области охлаждающих технологий, представив принципиально новый тип холодильника. Как сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС», совместная разработка с Тверским государственным университетом основана на использовании магнетокалорического эффекта, что делает её на 30-40% энергоэффективнее классических газокомпрессорных систем.

В отличие от традиционных устройств, где хладагентом является жидкость, превращающаяся в газ, в новом холодильнике рабочим телом служит магнитный металл. Его температура меняется при помещении в магнитное поле и выходе из него, что и позволяет создавать холод.

Ключевым достижением, по словам старшего научного сотрудника МИСиС Дмитрия Карпенкова, стала реализация каскадного принципа. Специальное вращающееся колесо помещает бруски из металла гадолиния в магнитное поле с большой скоростью, создавая значительный перепад температур. Этот подход, по словам учёного, впервые в мире успешно реализован именно российскими исследователями. Существующие в мире аналогичные установки пока способны лишь поддерживать заданную температуру, а не обеспечивать глубокое охлаждение.

На данный момент создан лабораторный образец с линейными размерами, не превышающими 15 сантиметров. Разработчики планируют совершенствовать каскадный принцип, чтобы расширить температурный диапазон работы устройства с нынешних 10 до 12-15 градусов. Перспективным применением компактной и экономичной технологии видят автомобильные кондиционеры и системы охлаждения высокопроизводительной микропроцессорной техники.

