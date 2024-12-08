ИКИ РАН: на Солнце произошла мощная вспышка в Х2.2 балла

На Солнце произошла сильная вспышка, её мощность составила Х2.2 балла, что следует из графика, опубликованного на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

На графике можно увидеть, что вспышка произошла в 11:50 по московскому времени в воскресенье. За несколько часов до этого, в ночное время, была зафиксирована вспышка средней мощности, оценённая в М3.2.

Последний раз о вспышке класса Х сообщалось более месяца назад. Вспышка балла Х2.4 была зарегистрирована 6 ноября.

Ранее сообщалось, что 10 ноября в 15:06 ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса М9.5 продолжительностью чуть более получаса.

На сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ отмечалось, что вспышка, которая была зафиксирована в 15:06, произошла в области Солнца вблизи направления Земли. Пока в сторону Земли ничего не летит. Но это может произойти, так как в центре видимого диска есть еще один гигантский протуберанец, который может оторваться в любой момент, предупреждают специалисты.