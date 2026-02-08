Имплантат будущего: химики создали материал, который заставляет кость регенерировать быстрее
Ученые МГУ разработали новый биокерамический имплантат для костей
Ученые химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова разработали новый тип биосовместимых имплантатов для восстановления костей. Речь идет о керамических матриксах на основе смешанных фосфатов кальция, натрия и калия, которые благодаря особой структуре значительно ускоряют процесс регенерации костной ткани, передает портал «Научная Россия».
Работа, поддержанная грантом Российского научного фонда, велась в рамках пятилетнего исследовательского цикла, а ее результаты опубликованы в журнале «Неорганические материалы». Современные подходы к восстановлению кости требуют создания биодеградируемого каркаса — матрикса, который рассасывается с той же скоростью, что и рост новой ткани. Коллективу МГУ удалось спроектировать такой материал с уникальной архитектурой, повторяющей естественную пористость кости.
Технология будущего: от 3D-модели до каркаса
Ключевым достижением стала разработанная учеными полная технологическая цепочка. С помощью стереолитографической 3D-печати с высоким разрешением создаются точные модели будущего матрикса, которые затем трансформируются в готовые макропористые керамические каркасы. В основе их структуры лежит так называемая архитектура Кельвина — математическая модель регулярных ячеек, обеспечивающая материалу высокую прочность и оптимальную проницаемость для клеток.
Руководитель исследования, доцент Валерий Путляев, отметил, что идея создания пористой биокерамики зародилась еще в конце прошлого века, а свой вклад в развитие области внесли и российские ученые. И.о. декана химфака МГУ Степан Калмыков добавил, что исследования по этому направлению в университете ведутся с 2003 года с привлечением специалистов разных факультетов и институтов РАН.
Биосовместимость и перспективы
Лабораторные испытания подтвердили, что новые матриксы не токсичны для человеческих клеток. Сейчас разработка проходит доклинический этап: материалы тестируются на животных для изучения поведения при имплантации в реальные костные дефекты. Успех этих исследований может открыть путь к созданию отечественных имплантатов нового поколения, способных заменить «золотой стандарт» — пересадку собственной кости пациента.
