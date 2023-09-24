Индийский луноход «Чандраян-3» не проснулся после лунной ночи

Напомним, в конце августа Индии первой в мире удалось в рамках миссии «Чандраян-3» посадить вблизи южного полюса Луны свой спускаемый космический аппарат.

Как сообщили в индийском космическом агентстве, луноход накануне был переведен в спящий режим. С наступлением лунного утра специалисты рассчитывали, что его батареи полностью зарядятся и начнут работать, однако этого так и не произошло.

По одной из версий, батареи не выдержали космический холод. Сообщается, что модуль совершенно перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что успешно севший на лунную поверхность аппарат «Прагьян» измерил температуру поверхности естественного спутника Земли.