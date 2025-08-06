Институт телепортации в МГУ прекратил свою работу
Институт исследований времени и телепортации закрылся после 25 лет работы в МГУ
Телеканал RTVI сообщил о закрытии в Московском университете «Института исследований природы времени», который более четверти века посвятил себя изучению паранормальных явлений, включая телепортацию, создание машины времени и получение знаний о грядущих событиях.
Отмечается, что данный институт был представлен на подсайте официального портала МГУ и проводил свои семинары в университетских аудиториях. В числе исследовательских направлений значились «Осмысление сущности переменчивости мира» и «Создание эффективных методов оценки изменчивости».
Михаил Кирпичников, декан биологического факультета МГУ и академик РАН, в беседе с RTVI признался, что не был осведомлен о существовании подобного института в стенах университета.
Ранее сообщалось, что российские вузы переходят на новую систему образования.