InventWood запустит производство пуленепробиваемой древесины

Американский стартап InventWood готовится к масштабному выпуску инновационного древесного материала, превосходящего сталь по прочности в 10 раз. Ожидается, что продукт, обладающий уникальными характеристиками, станет доступен потребителям в конце 2025 года.

Технология изготовления материала под названием Superwood была разработана группой исследователей из университета Мэриленда еще в 2018 году. Производственный процесс состоит из двух ключевых этапов.

На первом этапе древесина подвергается кипячению в растворе, содержащем гидроксид натрия и сульфит натрия. Данная обработка позволяет частично удалить лигнин и гемицеллюлозу — компоненты, отвечающие за структуру клеток растений.

На втором этапе обработанная древесина подвергается горячему прессованию, что приводит к разрушению клеточных стенок и формированию упорядоченных целлюлозных нановолокон. В результате получается материал высокой плотности.

По заявлению разработчиков, такой способ обработки увеличивает прочность древесины в 12 раз, а жесткость — в десять. Благодаря своим характеристикам Superwood может конкурировать со сталью и даже титановыми сплавами.

Испытания на прочность показали, что Superwood способен останавливать пули, в то время как обычная древесина пробивается ими насквозь. Кроме того, материал продемонстрировал устойчивость к огню, атмосферным воздействиям и вредителям.

За последние семь лет ученые усовершенствовали технологию, сократив время производства до нескольких часов. Компания InventWood привлекла $15 млн инвестиций на строительство производственного комплекса, что позволит начать коммерческие поставки материала к концу 2025 года.

Ранее сообщалось, что французская Gouach представила инновационный аккумулятор для электросамокатов.