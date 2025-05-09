Испанские ученые открыли новый вид червя, напоминающий аккордеон

Ученые из Национального музея естественных наук в Мадриде, Испания, обнаружили у северо-западных берегов страны необычного морского червя, обладающего способностью к резкому сокращению тела в случае опасности. Новый вид, получивший наименование Pararosa vigarae, внешне похож на аккордеон. Результаты исследования опубликовали в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

В расслабленном состоянии этот червь имеет длину до 25 см, однако при возникновении угрозы мгновенно сжимается до пяти сантиметров, формируя отчетливые темные полосы. Эта уникальная характеристика, напоминающая складки гармошки, послужила основанием для его неофициального прозвища — «червь-аккордеон».

Принадлежа к типу Nemertea (ленточные черви), Pararosa vigarae применяет ядовитые вещества для добычи пищи. Несколько экземпляров (шесть) были обнаружены под валунами и раковинами на глубине 30 м в заливе Риа-де-Ароса.

В течение длительного времени ленточные черви оставались недостаточно изученными из-за незначительных визуальных различий между отдельными видами. Для точного установления вида P. vigarae исследователи из Испании, Гуама и Соединенных Штатов использовали комплексный метод, включающий анализ ДНК и морфологические исследования.

Эксперты определили ключевые генетические маркеры (16S рРНК, COI и другие), подтвердив принадлежность червя к семейству Lineidae. Примечательно, что число колец на теле находится в прямой зависимости от размеров червя — у самого крупного обнаруженного экземпляра было зарегистрировано 60 колец.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в недрах Земли существа весом в 20 млрд тонн.