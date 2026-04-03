Кости в невесомости тают, как сахар: в МАИ придумали, как спасти космонавтов для полета на Марс

Длительный межпланетный перелет — серьезное испытание для организма. В невесомости мышцы расслабляются, кости перестают испытывать привычную нагрузку, и тело запускает процесс, похожий на ускоренный остеопороз: кальций вымывается, скелет становится хрупким. Исследования показывают, что космонавт может терять до 1–2% костной массы в месяц. За 6–9 месяцев полета до Марса потери могут превысить 10%, что делает посадку на Красную планету рискованной, передает ТАСС .

Ученые Московского авиационного института (МАИ) предложили системный подход к решению этой проблемы. Они проанализировали мировой опыт — от медицинских экспериментов на МКС до наземных моделей микрогравитации — и выстроили иерархию методов защиты организма по их эффективности.

Студент третьего курса кафедры «Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности» МАИ Никита Николай Педраццини, участвующий в проекте, рассказал, что к методам с максимальной эффективностью относится создание искусственной гравитации. Это может быть вращение всего космического корабля или использование короткой центрифуги. Такой способ наиболее полно имитирует земные условия. По его словам, первый экспериментальный модуль с искусственной гравитацией планируется установить на новой Российской орбитальной станции.

К методам со средней эффективностью ученые отнесли комбинацию физических упражнений на различных тренажерах с современными лекарствами, замедляющими разрушение костной ткани. В категорию с низкой эффективностью попали специальные диеты, профилактические костюмы и подходы, которые пока находятся на стадии исследований.

Разрабатываемая в МАИ программа будет работать как интеллектуальный помощник. Инженер или медик вводит в нее ключевые параметры будущей миссии: длительность полета, уровень гравитации на планете назначения, доступные массогабаритные ресурсы и состояние здоровья космонавта. На выходе система выдает перечень методов профилактики — от самых эффективных до вспомогательных.

Исследование, выполненное под руководством доцента Людмилы Метечко, впервые собрало разрозненные мировые наработки в единую систему и позволило ранжировать решения по их эффективности. Это дает четкий ответ на вопрос, на какие меры при подготовке межпланетных экспедиций следует тратить ресурсы в первую очередь.

Ранее сообщалось, что Китай отправил на орбиту оборудование для будущей космической больницы.