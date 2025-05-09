Исследования показали, что анализ крови может снизить смертность от рака

Новое исследование демонстрирует, что анализы крови способны выявлять до половины случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Авторы статьи, опубликованной в BMJ Open, утверждают, что ежегодное или проводимое раз в два года тестирование крови для ранней диагностики множества видов рака (MCED) способно увеличить выживаемость пациентов.

Группа ученых под руководством профессора Питера Сасиени из Лондонского университета королевы Марии пришла к выводу, что регулярный скрининг MCED, проводимый в дополнение к существующим рекомендованным методам скрининга, может предотвратить летальные исходы, связанные с поздними стадиями рака.

Ученые объясняют, что анализ крови обнаруживает в кровотоке человека различные специфические для рака сигналы, в том числе фрагменты ДНК, выделяемые опухолями.

Исследователи подчеркивают, что в настоящее время немногие скрининговые тесты могут надежно выявить рак у лиц с повышенным риском, в отличие от анализов крови, которые позволяют выявлять десятки различных типов рака, обнаруживая онкомаркеры.

Для оценки эффективности регулярного скрининга рака с помощью анализа крови ученые проанализировали данные предыдущего клинического исследования, в котором этот анализ использовался для диагностики рака.

Результаты показывают, что ежегодный анализ крови по сравнению со стандартным скринингом был связан с уменьшением числа случаев диагностирования рака на поздней стадии на 49% и снижением смертности в течение пяти лет на 21%.

Проведение анализа крови раз в два года, по данным исследователей, привело к снижению частоты выявления рака на поздней стадии на 39% и уменьшению смертности в течение пяти лет на 17%.

Авторы исследования отмечают, что эти оценки основаны на предположении о полном соблюдении графиков скрининга и последующего тестирования, что является оптимистичным сценарием. Они также предполагают, что более ранняя диагностика автоматически приведет к снижению показателей смертности.

Оптимальная частота скрининга будет зависеть от оценки фактической выживаемости при раке и стоимости подтверждающих тестов после скрининга MCED.

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