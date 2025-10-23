Исследователи КамГУ выявили новый источник парниковых газов на Камчатке

Климатологи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ) впервые установили, что прибрежные болота полуострова активно выделяют парниковые газы — метан и углекислый газ. Это открытие позволит точнее оценить вклад России в глобальное изменение климата, передает «Газета.RU».

В ходе трехдневной экспедиции исследователи провели серию высокоточных замеров на болоте в районе Халактырского пляжа. С помощью современного газоанализатора LI-COR LI-7810 они каждые два часа измеряли поверхностные потоки газов.

Полученные данные однозначно подтвердили, что эти экосистемы являются источником эмиссии, а не поглотителем. В настоящее время ученые обрабатывают собранную информацию для определения точных объемов выбросов.

Как отметил заведующий лабораторией экспериментальной климатологии КамГУ Сергей Тихонов, болота Камчатки никогда ранее не изучались с точки зрения их влияния на метановый баланс атмосферы. При этом метан является одним из самых мощных парниковых газов, чья концентрация растет рекордными темпами.

Хотя болота по умолчанию считаются крупными источниками метана, по многим регионам России, включая Дальний Восток, до сих пор не было реальных данных, только теоретические выкладки.

Особая значимость открытия связана с уникальным положением камчатских болот. Они находятся в переходной климатической зоне на стыке арктических и умеренных воздушных масс, а близость Тихого океана формирует специфический влажный микроклимат. Эти условия напрямую влияют на биохимические процессы в почве, где и рождается метан.

Дополнительным фактором риска является вечная мерзлота, в которой сформирована значительная часть этих болот. Ее постепенное таяние из-за потепления может привести к высвобождению еще больших объемов парниковых газов.

Новые данные от КамГУ критически важны для совершенствования климатических моделей. До сих пор при расчетах в основном учитывались болота Западной Сибири и европейской части России, в то время как Дальний Восток оставался «белым пятном» на климатической карте страны.

