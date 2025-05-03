Исследователи нашли нечто в телах «инопланетных» мумий из Перу

Изучение таинственных перуанских мумий, чье происхождение связывают с внеземной жизнью, не прекращается. В частности, начат анализ трехпалых конечностей мумифицированного тела, обнаруженного в Наске, пишет ИА «Кулик».

В процессе хирургического вмешательства из руки одной из мумий был извлечен предмет, предположительно являющийся металлическим имплантатом. Доктор Хосе Зальце Бенитес подчеркнул, что состав этого объекта указывает на применение сложных технологий при его создании.

Имплантат по виду напоминает фрагмент блестящей чешуи серебристого цвета и состоит из сплава, включающего алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий.

Исследователи выдвигают гипотезу о возможном инопланетном происхождении этих необычных существ, чьи анатомические особенности отличаются от человеческих.

В то же время, представители Министерства культуры Перу выражают скептицизм, считая данные останки искусственно созданными подделками. Судебный археолог Флавио Эстрада утверждает, что эти объекты — не что иное, как куклы, собранные из костей животных.

Ранее сообщалось, что ученые из Кембриджа нашли веские доказательства существования инопланетян.