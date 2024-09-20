Историк Кислый пояснил, почему археология вскоре может стать круглогодичным занятием

По словам историка Александра Кислого, археологией в скором времени станут заниматься круглый год. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, по большей части будут вестись разведки и небольшие работы, связанные с консервацией поселений.

По мнению ученого, археология будет таким процессом, который продолжается от начала года и до конца.

Ранее сообщалось, что археологи Эрмитажа нашли сокровища каменного века в Смоленской области.