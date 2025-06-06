Японский лунный модуль Hakuto-R M2 разбился при посадке на Луну

Японская частная компания iSpace столкнулась с неудачей при реализации своей лунной программы. Об инциденте рассказали в самой компании.

Так, посадочный модуль Hakuto-R M2, предназначенный для высадки на поверхность Луны, потерпел крушение при попытке завершить свой полет. В iSpace также подтвердили потерю связи с аппаратом.

Инцидент произошел во время финального этапа миссии. Посадочная операция началась в 03:13 по японскому времени. Аппарат снизился с 100 км до 20 км над поверхностью и включил двигатель, сохраняя вертикальное положение. Однако на последней стадии связь была прервана.

По предварительным данным, причиной аварии стала задержка данных лазерного высотомера. В результате этого модуль не смог сбросить скорость до безопасного уровня, что привело к «жесткой посадке» и потере управляемости.

Отмечается, что после этого Hakuto-R M2 была отправлена команда на перезагрузку, однако связь так и не удалось восстановить.

Генеральный директор iSpace Такеши Хакамада заявил, что специалистам предстоит провести анализ телеметрии, чтобы определить точные причины случившегося. В ближайшее время планируется подготовить отчет для акционеров и партнеров.

Это уже вторая неудача японской компании iSpace. В 2023 году их первый лунный модуль Hakuto-R также потерпел крушение при посадке.

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