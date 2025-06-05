В беседе с РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин сообщил , что светящиеся объекты, которые были накануне засняты жителями Астаны, представляют собой фрагменты космического аппарата или ступени ракеты, которые сгорают в атмосфере Земли.

В четверг, 5 июня, в телеграм-каналах появилось множество видеозаписей, сделанных жителями Казахстана. На них запечатлены яркие объекты, которые на небольшой скорости пролетают по ночному небу.

Якушечкин утверждает, что на записи отчетливо запечатлено событие, связанное с проникновением в атмосферу Земли и последующим разрушением некоего космического объекта искусственного происхождения. Предположительно, это мог быть спутник или какая-то отколовшаяся часть ракеты-носителя.

«Об этом говорит характер его разрушения — мы видим фрагментацию и сгорание в атмосфере отдельных компонент. Это не монолитный метеороид, а что-то, созданное человеком и состоящее из нескольких (множества) модулей и деталей», — сказал астроном.

По мнению Якушечкина, причиной падения и уничтожения спутника могла стать недавняя мощная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце. Часть солнечной плазмы была направлена в сторону Земли, и ударная волна могла спровоцировать разрушение низкоорбитальных спутников, таких как Starlink, прижав их к атмосфере Земли.

Ранее Минобороны Казахстана выступило с заявлением после появления в небе загадочных ярких искр.