К Земле летит пропавший на 34 года опасный астероид

Как приводится на сайте Центра изучения околоземных объектов Американского национального аэрокосмического агентства ( NASA), астероид ха номером 349507 (2008 QY) стремительно приближается к Земле.

Сообщается, что диаметр небесного тела составляет более одного километра. Максимальное сближение с нашей планетой ожидается 3 октября.

«Астероид движется со скоростью 20,96 километра в секунду. Небесное тело окажется максимально близко к Земле 3 октября в 20:39 UTC (23:39 мск) на расстоянии 6,3 млн километров», - сообщили в NASA.

К слову, потенциально опасными считаются астероиды, пересекающие земную орбиту на расстоянии менее 7,5 млн километров. Ранее астероид 349507 уже был замечен астрономами около орбиты Земли. Это случилось 30 сентября 1989 года. После этого небесное тело пропало из виду на 34 года.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Федяев вернулся с МКС на Землю.