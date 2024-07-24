К Земле несется магнитная буря: космический удар накроет планету утром в среду, 24 июля

Уже в наступившую среду, 24 июля, после произошедшей накануне сильной вспышке на солнце, Землю накроет магнитная буря уровня G2,. что будет хозяйничать на планете не менее 12-ти часов, приводится в сообщении на сайте Института космических исследований (ИКИ).

По данным ученых лаборатории солнечной астрономии, магнитная буря начнется в 6 часов утра и продлится минимум до 18 вечера. Отмечается, что уровня G2 геомагнитный шторм достигнет в 9 часов утра и будет действовать до полудня.

«В остальные часы класс магнитосферного возмущения не будет превышать более слабого уровня G», — приводится в публикации.

Что касается дальнейших прогнозов, то, согласно предварительным данным, геомагнитная обстановка будет оставаться слабовозмущенной до 14 августа включительно.

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