Камчатка стала дальше от России

Южная часть Камчатского полуострова сдвинулась почти на 2 м после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом проинформировал региональный филиал Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным ученых, максимальные смещения зафиксированы в южной части полуострова, где земная поверхность переместилась на юго-восток. В районе Петропавловска-Камчатского смещения были менее значительными.

Землетрясение магнитудой 8.8 стало одним из самых мощных в регионе за последние десятилетия. Подземные толчки ощущались на северных Курильских островах, а вызванная ими волна цунами достигала высоты 4 м. После основного толчка последовала серия афтершоков. Кроме того, ученые отметили активность вулканов.

Наиболее серьезные последствия природного катаклизма наблюдались в Северо-Курильске, где пострадали портовые сооружения и рыбоперерабатывающие предприятия. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее МЧС Камчатского края предупредило о риске извержения четырех вулканов.