На Камчатке проснулись опасные вулканы-гиганты

На Камчатке сохраняется повышенная вулканическая опасность после недавнего мощного землетрясения. Пресс-служба МЧС Камчатского края сообщила , что, по данным внеочередного заседания местного филиала Российского экспертного совета, повышенную активность проявляют четыре вулкана.

Наибольшую опасность представляет извержение Ключевского вулкана. Ученые предупредили о риске пепловых выбросов высотой до восьми километров, которые могут усилиться в ближайшие дни, достигнув высоты в 10 км. Фиксируется также вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается.

Помимо Ключевского, наблюдается извержение вулкана Крашенинникова, высота выбросов которого составляет шесть километров, но может достигать восьми. Сейсмическая активность вулкана Камбальный, в свою очередь, снижается. На Мутновском вулкане зафиксирована термальная аномалия.

В связи с повышенной вулканической опасностью МЧС призывает отказаться от поездок и походов в зоны, расположенные в радиусе 10 км от вершин указанных вулканов.

Ранее сообщалось, что ООН предложила помощь в ликвидации последствий камчатского землетрясения.