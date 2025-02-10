Китай начал подготовку к возможному столкновению Земли с астероидом в 2032 году

Китайское государственное управление оборонной науки, техники и промышленности объявило о наборе сотрудников для новой инициативы по планетарной обороне, сообщило издание South China Morning Post.

Отмечается, что это решение связано с увеличившейся угрозой столкновения Земли с астероидом 2024 YR4, вероятность которого, по данным НАСА, выросла с 1% до 2,3% в 2032 году.

В рамках программы Центр специальных проектов при управлении оборонной науки планирует нанять выпускников для изучения мониторинга астероидов. Ученые будут проводить наблюдения до апреля 2024 года, чтобы более точно оценить вероятность столкновения и его последствия.

Согласно прогнозам, наиболее вероятный сценарий падения астероида — в океан, что может спровоцировать цунами. В качестве мер защиты рассматриваются различные методы, включая запуск космического корабля, который сможет изменить траекторию движения астероида, а также использование гравитации для его притяжения.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года сотрудниками обсерватории ATLAS в Чили. Он имеет диаметр приблизительно 70 м, что в 3-4 раза больше размеров Челябинского метеорита. После падения эксперты установили, что диаметр этого космического тела составил около 19,8 м. Тогда в результате инцидента пострадали более 1,6 тыс. человек, 52 из которых потребовалась госпитализация.

Ранее ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили, что к Земле идет магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце.